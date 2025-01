Inter-news.it - L’Inter reagisce! Lautaro Martinez vivace. Asllani solido: le pagelle – CdS

vince meritatamente 0-1 in casa del Venezia una partita non semplice, una grande reazione dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana. Nonostante l’emergenza infortuni, la squadra allenata da Simone Inzaghi porta a casa il risultato, frutto di un grande lavoro di squadra. A partire da, che lanciaper il gol che sblocca la partita grazie all’inserimento di Darmian. Ecco ledel Corriere dello Sport.LEvince, rischia qualcosa, ma Yann Sommer raramente viene impegnato dal Venezia. Un palo di Busio mette paura alla retroguardia nerazzurra, niente di più. Una sola vera parata sull’incornata di Doumbia, per il resto il portiere svizzero resta tranquillo, per lui voto 6,5. Molto bene Matteo Darmian, chiamato a sostituire Yann Bisseck infortunato, grazie al suo inserimento fa saltare i meccanismi difensivi al Venezia e ribadisce in porta sul tiro parato a, per il quotidiano romano è il migliore della partita: voto 7.