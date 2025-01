Amica.it - Lino Guanciale, Gabriella Pession, Nicolas Maupas: gli italiani nella serie “Il Conte di Montecristo”

(askanews) – Il regista premio Oscar Bille August porta in tv Ildi Montecristo, coproduzione italo-francese, su Rai 1 dal 13 gennaio in quattro serate. L’opera di Dumas prende vita grazie a un grande cast internazionale, guidato dall’attore britannico Sam Claflin, che interpreta Edmond Dantès, innocente costretto in prigione per 15 anni che poi mette a punto la propria vendetta.«Secondo me ildi Montecristo è la più bella e più complessa storia di vendetta mai raccontata», ha affermato il regista, «credo che ogni essere umano abbia pensato almeno una volta di aver subito un’ingiustizia. La spinta alla vendetta esiste in ognuno di noi, ed è per questo che questa storia è sempre attuale. Però dallasi capisce anche che la vendetta non serve a niente, distrugge solamente gli esseri umani».