Sport.quotidiano.net - La squadra di Iannibelli cinica in casa del Fiorenzuola ultimo. Il Sasso Marconi non fa sconti. Un blitz che fa ben sperare

(4-3-3): Gilli; Parisi, Ronchi, Oboe (65’ Cocuzza), Lauciello (75’ De Simone); Carrozza; Censi (46’ Rota), Gavioli (65’ Cancello); Tringali, De Ponti, Niccolai (75’ Sementa). A disp. Cabrini; Postiglioni; Bran; Peretti. All. Ciceri.(4-3-3): Celeste; Montanaro, Bonfiglioli, Cudini, Marcaletti (50’ Tarozzi); Armaroli, Pampaloni (86’ Michael), Mancini (69’ Baietti); Geroni (75’ Galassi), Mambelli, Ballello. A disp. Albieri; Testoni; Barattini; Pelloni; Pirazzoli. All.. Arbitro: Laganaro da Genova. Reti: 57’ Mambelli, 61’ Geroni, 94’ Carrozza. Note: ammoniti Pampaloni,, Gavioli, Mambelli, Montanaro, Rota, Geroni. Uncinico e spietato infligge la nona sconfitta consecutiva a unormai sempre più in caduta libera. La partita è stata comunque a tratti anche combattuta.