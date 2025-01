Inter-news.it - Inter-Bologna, ultimi minuti da fiato sospeso! Una particolare statistica

è il primo recupero che l’dovrà affrontare in questo nuovo anno. Match fondamentale per le ambizioni dei nerazzurri.RECUPERO –sarà la prima gara casalinga che disputeranno i nerazzurri il 15 gennaio alle ore 20.45. La squadra allenata da Simone Inzaghi è reduce da un’importante vittoria contro il Venezia. Bisognava rialzarsi dopo la sconfitta in Arabia e l’lo ha fatto rispondendo con tre punti pesantissimi. La prossima avversaria sarà il, la partita è valida per il recupero del diciannovesimo turno di campionato. Anche i rosso-blu hanno due partite in meno e come i nerazzurri stanno viaggiando ad una media punti simile alla scorsa stagione. Italiano sta gestendo benissimo le pressioni dovute alla grandiosa stagione passata di Thiago Motta culminata con la storica qualificazione alla Champions League.