Inizio lavori per il Ponte sullo Stretto, atteso il via libera nel 2025 ma ci sono ostacoli

Ildi Messina, croce e delizia degli italiani. Ilpotrebbe diventare l’anno della svolta per il collegamento tra Sicilia e Calabria, ma i dettagli da chiarire non mancano. Tra questi, il ruolo della Commissione europea prima del viadel Cipess e la defne puntuale dei costi di un progetto che continua a far discutere. Una sfida infrastrutturale e logistica che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini.Le criticità ambientali del progettoGli effetti sull’ambienteuno dei temi più delicati del progetto. Il parere della Commissione Via-Vas del Ministero dell’Ambiente ha individuato criticità in alcune aree tutelate come i Monti Peloritani, la Dorsale Curcuraci, l’Antennamare, la Costa Viola e i Fondali tra Punta Pezzo e Capo dell’Armi. Questi luoghi, riconosciuti come Zone di Protezione Speciale (Zps) e Zone Speciali di Conservazione (Zsc), ospitano ecosistemi di grande valore.