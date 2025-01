Gamberorosso.it - In Europa c'è ancora troppa ignoranza su Dop e Igp. I consumatori italiani sono i più informati

Si parla tanto di Dop economy e della sua importanza a livello economico-sociale per tutto l'agroalimentare nazionale: un sistema di indubbio valore che, per la sola Italia, supera i 20 miliardi di euro di giro d'affari, e che Bruxelles punta a tutelare e proteggere nel mondo dalle imitazioni con accordi commerciali su larga scala, come il recente trattato col Mercosur. Ma quantoimportanti i marchi di qualità dell'Unione europea, tra cui Dop, Igp, Stg, Biologico? Qualii più noti ai cittadini? I risultati del sondaggio Eurobarometro, reso noto dalla Commissione europea il 9 gennaio, indicano una bassa percentuale di persone capaci di riconoscere i marchi dei prodotti agricoli e alimentari a Dop, Igp, Stg. Non lo nasconde la stessa Commissione nelle conclusioni: se, infatti, la maggior parte degli europei (56%) riconosce il logo dell'agricoltura biologica, quelli dei prodotti a Indicazione geografica protetta (Igp) e a Denominazione di origine protetta (Dop) «potrebbero avere di un riconoscimento più ampio».