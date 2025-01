Donnapop.it - «Ilary Blasi e Cristiano Iovino hanno avuto una relazione fisica, altro che caffè!»: ecco chi l’ha rivelato

Leggi su Donnapop.it

Cosa è successo davvero fra? Emergono nuove indiscrezioni sul rapporto fra la conduttrice e il personal trainer.Come sappiamo, a detta di Francesco Totti, il suo matrimonio consarebbe finito proprio a causa dei tradimenti di lei con. La showgirl romana, invece, accusa l’ex marito delle stesse cose, imputando – come pietra dello scandalo – la suaclandestina con Noemi Bocchi, attuale compagna del Pupone.La verità, ovviamente, non è ancora emersa e in realtà non è chiaro se emergerà mai. Quel che è certo, comunque, è chee Francesco si incontreranno nuovamente in Tribunale per definire i dettagli del loro divorzio. Nel frattempo lei si concentra su se stessa e sulle nuove esperienze, come riferisce spesso nel suo nuovo docu-film distribuito da Netflix.