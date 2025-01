Iodonna.it - “Il Conte di Montecristo”: la clip della serie Rai

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, da stasera 13 gennaio su Rai 1 arriva Ildi Montecristo.-evento in quattro puntate prodotta da Palomar (a Mediawan Company) in collaborazione con DEMD Productions e in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media.Diretta da Bille August, laè interpretata da Sam Claflin (Edmond Dantès-Ildi Montecristo). Accanto a lui: Mikkel Boe Følsgaard (Gérard Villefort), Ana Girardot (Mercedes), Blake Ritson (Danglars). E Karla-Simone Spence (Haydée), Lino Guanciale (Vampa-IlSpada), Michele Riondino (Jacopo), Gabriella Pession (Hermine Danglars). E ancora Harry Taurasi (Fernand), Poppy Corby-Tuech (Héloïse), Nicolas Maupas (Albert), Amaryllis August (Valentine), Jason Barnett (Caderousse).