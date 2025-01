Superguidatv.it - “Il Conte di Montecristo”, intervista a Lino Guanciale e Michele Riondino

Il potere della vendetta ma anche le relazioni, gli intrighi, il perdono e la speranza. Questi sono i temi al centro de “Ildi“, capolavoro di Alexandre Dumas che arriva su Raiuno da lunedì 13 gennaio in una meravigliosa serie diretta dal Premio Oscar Bille August. Il colossal in otto puntate racconta la storia di Edmond Dantes, che dopo essere stato strappato dalle braccia dell’amata Mercedes per una vendetta viene imprigionato per 15 anni nel Castello d’If. Una parabola la sua che fa riflettere su quanto sia labile il confine tra vendetta e giustizia, argomenti sempre molto attuali., protagonisti de’ IldiNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva gli attori, nei panni rispettivamente di Vampa e Jacopo.