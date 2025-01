Sport.quotidiano.net - I brianzoli. Amarcord Palladino, a Monza da ex. Bocchetti: "Ora rialziamoci da uomini»

Ricordate la storia di Raffaelee il? Sembra una vita fa, invece sono passati 8 mesi ed eccoli ancora insieme, ma avversari. Era già successo a inizio settembre, un pari e una delle migliori espressioni biancorosse della stagione. Oggi il tecnico - e con lui l’ex Colpani - torna in quella che è stata casa sua, la culla della sua carriera da allenatore. Ritrova un ambiente ferito dalle vicende di classifica. E un amico nell’altra metà del campo. Con Salvatoreha condiviso anni al Genoa, in camera insieme, "un rapporto straordinario - racconta l’allenatore monzese - ma domani (stasera, ndr) solo un avversario da battere". La settimana delè di quelle che può segnare un prima e un dopo: martedì il blitz di Adriano Galliani a Monzello, la lettera consegnata ai calciatori che non ha avuto conseguenze disfattiste, e un ultimo posto che il gruppo ha dovuto gestire tra un carico di lavoro e l’altro: "Ho visto un click mentale, ci siamo guardati negli occhi.