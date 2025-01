Davidemaggio.it - Gianmarco Steri è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Alla fine non è stato la scelta di Martina De Ioannon, che gli ha preferito Ciro Solimeno. Tuttavia,avrà l’occasione di avere il suo epilogo felice a. Il 28enne romano è infatti ildel dating show condotto da Maria De Filippi.Nato a Roma il 30 aprile del 1996,è un barbiere. Gestisce due barber shop: uno a Centocelle, l’altro a Villa Gordiani. Appassionato di calcio e di tatuaggi, si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per aver corteggiato proprio Martina, con la quale ha condiviso diversi baci. Alla fine, l’ex volto di Temptation Island ha scelto però di conoscere al di là delle telecamere il ‘rivale’ Ciro Solimeno, cominciando una conoscenza con lui.Una conclusione del percorso non proprio felice per, il quale ha poi ricevuto da Maria la chance di salire sul trono e incontrare lì la potenziale donna della sua vita.