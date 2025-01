Lettera43.it - Gian Paolo Tagliavia approda nel Gruppo Rainbow

è il nuovo Executive Vice President Tv, digital & talent del. Lo ha annunciato Prima Online, che già a novembre aveva riportato la notizia delle sue dimissioni da Ceo di Rai Pubblicità per «avviare una fase inedita della carriera, per quanto sempre all’interno della stessa industry». Il nuovo passaggio suggella dunque il suo desiderio di lavorare in unitaliano che si appresta a festeggiare i primi 30 anni e che vanta 300 dipendenti nel nostro Paese. «Sarà una figura chiave che ci accompagnerà nelle prossime sfide creative e nell’espansione delle nostre attività», ha spiegato il fondatore e presidente diIginio Straffi. D’altro canto,si è detto «felice di partecipare a una storia italiana di successo nel mondo».(Imagoeconomica).