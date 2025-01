Inter-news.it - Frattesi, Friedkin in persona pronti a muoversi: l’offerta per l’Inter – Sky

Leggi su Inter-news.it

rimane un nome in uscita dal, con la Roma che ci sta seriamente pensando. In settimana, infatti, la dirigenza giallorossa, con iin, si muoveranno in primaper convincere la controparte nerazzurra. Gli ultimi importanti aggiornamenti.MOVIMENTI – Nonostante le parole di Beppe Marotta prima di Venezia-Inter e di Claudio Ranieri nel pre e post partita di Bologna-Roma, Daviderimane un obiettivo dei giallorossi. In settimana, come riferiscono i colleghi di Sky Sport, la presidenza capitolina si muoverà con l’idea di pensare ad un’offerta che possa soddisfare la controparte interista. Questo l’ultimo aggiornamento: «La Roma in settimana si muoverà ufficialmente, con iin primaper questo colpo. Marotta ha chiuso ma non definitivamente, perché al momento non ha chiesto la cessione.