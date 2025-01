Dilei.it - Fedez e la sua assistente Eleonora: torna la pace dopo la lite a Sanremo

La fine di un’amicizia può far più male persino di quella di un grande amore. Ela furiosa litigata con, una delle sue amiche più grandi, era visibilmente provato. Poco prima di Natale unafuriosa e, per intere settimane, nessun contatto tra i due. Oggi, però, tra il rapper e colei che è molto di più della suasembra essereto il sereno e vi è più di un indizio che indica che laè fatta.e la sua: lala sfuriataL’ultima (di certo la prima) tremenda litigata trae la suaSesana è arrivata poco prima di Natale, proprio il giorno in cuifu ospite di Carlo Conti per presentare il suo brano in lizza al Festival di2025. Il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia rivelò allora che i due avrebbero iniziato a discutere animatamente in auto, e la situazione sarebbe degenerata a tal punto da far sì chesi fermasse al primo autogrill e sgommasse via lasciando lì, da sola, la sua amica.