Ilgiorno.it - Falò di Sant’Antonio 2025, da Varese a Vimercate: dove e quando. Tutti gli appuntamenti

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 13 gennaio– La tradizione si rinnova. In occasione del giorno dedicato aAbate, il beato del fuoco, protettore del bestiame e dei campi, in Lombardia tornano glicon i, che simboleggiano la volontà di abbandonare tutto ciò che appartiene ai mesi passati e di rinnovarsi a partire dal primo mese del nuovo anno. Simbolicamente ilha lo scopo magico di riscaldare la terra e invogliare il ritorno della primavera, una visione chiaramente leggendaria che viene tramandata in molte cittàproprio il 17 gennaio si benedicono gli animali e si preparano cataste di legna che si accendono poi al tramonto. Isono rituali che da secoli richiamano cittadini e curiosi attorno al calore delle fiamme. A rendere ancora più speciale l’evento, in numerosi comuni non mancano le consuete specialità gastronomiche: vin brulé fumante, frittelle fragranti, salamelle, risotto giallo con salsiccia e molto altro, simbolo della tradizione culinaria locale.