Drammatico ritrovamento a Latina | donna morta sbranata da un branco di cani

Una scena raccapricciante quella che si sono trovati davanti i soccorritori accorsi questa mattina in zona Piccarello, a. Una, straniera, sulla quarantina, è stata assalita a morte probabilmente da unadi. O almeno le ferite riscontrate sul corpo farebbero pensare questo. Una aggressionele, che non ha dato scampo alla signora.Stando alle prime informazioni in nostro possesso la, di origine rumena, era residente a Sezze, in via Piagge Marine. Starà ora alle forze dell’ordine cercare di capire cosa ci faceva ae quale sia stata la dinamica dell’aggressione.Non sarebbe, per altro, la prima volta che in quella zona si verifica un’aggressione del genere. Un paio di settimane fa, infatti, una scena analoga si era svolta anche se in quella occasione la persona aggredita aveva poi potuto raccontare quanto accaduto.