Spazionapoli.it - Danilo, ultim’ora da Sky sul trasferimento al Napoli – IL POST

Calcionotizie – Arriva una notizia dell’dal giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, in merito alle sorti di, difensore vicino al club azzurro.Il calciomercato, spesso, è fatto di occasioni. Soprattutto quello di gennaio, finestra in cui i trasferimenti sono sicuramente minori rispetto alla sessione estiva e in cui i club si muovono unicamente per risolvere le eventuali problematiche in termini di organico. A tal proposito, ilcalcio da tempo monitora un colpo per la difesa e le notizie delle ultime settimane hanno dipinto uno scenario per cui Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva del club partenopeo, è a caccia proprio di quell’occasione giusta, nella formula e nelle condizioni economiche, da regalare ad Antonio Conte.Tale identikit, non è un mistero, corrisponde a: il difensore brasiliano è da tempo il nome accostato agli azzurri per rinforzare il reparto arretrato degli azzurri, che in queste settimane sta facendo anche a meno di Alessandro Buongiorno.