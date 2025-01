Ilrestodelcarlino.it - Curcio incontra de Pascale: “Alluvione, acceleriamo su opere e procedure”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 13 gennaio 2025 – Stretta di mano tra Michele dee Fabrizio. Il presidente della Regione hato questa mattina il nuovo commissario alla ricostruzione postper un primo summit insieme a sindaci, prefetti, vigili del fuoco e istituzioni delle province colpite dagli eventi estremi degli ultimi due anni. Un ‘check’, innanzitutto, perché sia perche per deci sonoche fisiologicamente devono essere aggiornate. Un ‘brain-storming’, poi, con i rappresentanti del territorio, per capire quali sono le priorità. E una serie di incontri nelle prossime settimane per arrivare a una ‘road map’ che porti a capire prima possibile dove bisogna agire. Per deil diktat è “lavorare, lavorare, lavorare”: “Serve concretezza su temi specifici, come sulled’indennizzo e su una transizione ordinata tra strutture commissariali.