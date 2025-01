Pronosticipremium.com - Como-Milan, il pronostico: rossoneri in vantaggio, GOAL possibile

La Serie A prosegue e superata ormai anche la 20ª giornata, è arrivato il tempo di dare spazio ai recuperi del 19° turno, che si terrà alle ore 18:30 del 14 gennaio. I protagonisti del pomeriggio calcistico saranno. La gara è stata infatti posticipata a seguito dell’impiego dei giocatorinella Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter., come arrivano le squadre al matchIlha iniziato il suo 2025 con un pareggio contro la Lazio, un punto che ha dato un attimo di respiro agli uomini di Fabregas che si trovano al 15° posto in classifica a quota 19, ad una sola misura dal Cagliari. i lariani potrebbero dunque provare a dare un’ulteriore boost al proprio campionato, così da poter dimostrare di meritare la permanenza in Serie A. Anche ilarriva da un pareggio, che in questo caso fa decisamente più male.