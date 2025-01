Laprimapagina.it - Come prepararsi alla prima prova dell’abito da sposa: consigli utili per arrivare pronte

La sceltadaè uno dei momenti più emozionanti nel percorso verso il matrimonio, un’esperienza che combina sogni, aspettative e un pizzico di ansia. Larappresenta un’occasione cruciale per verificare che il modello selezionato sia in sintonia con il fisico, la personalità e il tema del matrimonio. Negli ultimi anni, il settore bridal ha visto emergere tendenze innovative: dsostenibilità, con tessuti ecologici e approcci etici, al ritorno del vintage, fino all’adozione di tecnologiela realtà aumentata per visualizzare in anticipo l’abito in contesti diversi.Secondo recenti dati di settore, circa il 60% delle spose italiane sceglie il proprio abito entro 8-12 mesi dal matrimonio, mentre il 40% si orienta verso un approccio più flessibile, aspettando le ultime collezioni.