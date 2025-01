Ilrestodelcarlino.it - Ciclista di 59 anni muore dopo una caduta in centro storico

Modena, 13 gennaio 2025 – Un uomo di 59è morto in ospedale a seguito dei traumi riportati in unain bicicletta avvenuta domenica sera in, nella zona di via Gallucci. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, affidate alla polizia locale, il 59enne avrebbe perso l’equilibrio cadendo e battendo la testa sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Non risulterebbero altre persone o mezzi coinvolti nell’accaduto.