Arrivano le buste sostenibili ricavate dalle bucce di cipolla che fanno durare i cibi di più

Anche il packaging inquina, parecchio, e sempre più persone scelgono con attenzione i prodotti che acquistano anche sulla base delle confezioni in cui sono venduti. Un’alternativa sostenibile agli imballaggi in plastica e cartone arriva oradi, grazie alla speciale invenzione di una startup britannica che punta a rivoluzionare il settore degli imballaggi con materiali ecologici e smart.La nuova frontiera degli imballaggi è il green packagingPer quanto siano nettamente più ecodi plastica, vetro, alluminio e altri materiali, i contenitori di carta e cartone comunque inquinano. Se è vero che causano circa tre quarti di emissioni di CO2 durante il loro intero ciclo di vita rispetto alle altre tipologie di imballaggi, è anche vero che per ogni tonnellata di imballaggio di cartone prodotto in Europa vengono emessi in media ben 326 kg di anidride carbonica.