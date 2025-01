Ilrestodelcarlino.it - Alla Rata basta il minimo. Fano: solo 11 giocatori

ALMA JUVENTUS0 MACERATESE 1 ALMA JUVENTUS: Tommasino, Mattioli, Marcattili, Rastelletti, Malshi, Saponaro, Rovinelli, Saliou, Acunzo, Biagioni, Allegrucci. (Nessun giocatore All. Aiello. MACERATESE: Gagliardini, Sciarra, Vanzan, Nicolosi, Lucero, Bongelli, Marras, Nasic, Cognigni, Oses (31’st Cirulli), Vrioni (12’st Ruani). (A disp. Sansaro, Grillo, Ciattaglia, Mastrippolito, Bracciatelli, Marchionni, Del Moro). All. Possanzini. Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia. Rete: 8’ Cognigni. Tutto come nelle previsioni: la capolista Maceratese conquista i tre punti in palio in casa dell’ultima in classifica presentatasi in campo solamente con 11. La giovane squadra di casa dà tutto, ma è fin troppo evidente la differente caratura tecnica. I biancorossi meritano il successo, ma hanno il torto di non mettere al sicuro il risultato e così i tifosi ospiti rimangono in apprensione finofine.