Lanazione.it - Accoltellato fuori dal locale. Aggredito e lasciato in strada. Ventottenne finisce in ospedale

Leggi su Lanazione.it

GROSSETOUn altro accoltellamento in città. Con conseguenza non gravissime, ma che comunque dà l’immagine di una zona, via dei Barberi che necessita di interventi. Un cittadino tunisino di 28 anni è stato ferito. Nelle prime ore di ieri, intorno alle 5, è scattato l’allarme per un uomo che era in evidente stato di ebbrezza, ma anche con delle ferite da taglio nella zona lombare. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Grosseto, non c’era più nessuno. E il ferito non era certo in grado di raccontare che cosa fosse accaduto più di un’ora prima. I punti fermi sono le ferite di arma da taglio, ilportato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’Misericordia di Grosseto, dove è stato curato e dimesso con, al momento, tre giorni di prognosi. Le indagini.