A Papa Francesco piacciono un po’ troppo gli ayatollah

mostra di non essersi dimenticato di essere un gesuita e che a suo tempo i gesuiti di Civiltà Cattolica, con i loro veementi articoli, sono stati in primissima fila nell’accusare il capitano Dreyfuss, “l’ebreo”, di aver tradito la Francia. Una pagina oscena della Compagnia. Ora, il, in nome di questa tradizione gesuitica, non tralascia un’occasione per attaccare Israele, che accusa, soprattutto con interlocutori musulmani, di genocidio, di mitragliare bambini e di reati contro l’umanità. Non contento, sceglie proprio un alto rappresentante religioso del regime iraniano, regime che massacra i suoi oppositori, che dichiara che Israele «è un cancro che va estirpato dalla faccia della terra», per accusare personalmente e nominalmente il premier di Israele di ogni nefandezza.