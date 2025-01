Lanazione.it - A Palazzo Blu parte la rassegna di quattro incontri "Democrazie/Mondo"

Pisa, 11 gennaio 2025 -appuntamenti, dal 19 gennaio, a cura del professor Arnaldo Testi dell'Università di Pisa per approfondire fortune e sfortune, virtù e fragilità dellenel. Delle fortune e delle sfortune, delle virtù e delle fragilità dellesi discute da molti anni. È questo il tema al centro della’, che proponeappuntamenti in auditorium aBlu – a partire da domenica 19 gennaio - con altrettanti autorevoli studiosi. Lacerca di andare oltre il contesto europeo e nordatlantico, occupandosi di paesi neldove ci sono esperienze che, nelle loro peculiarità, si intrecciano con le nostre per affinità politico-sociali e per conseguenze geopolitiche. Gli appuntamenti Domenica 19 gennaio Rosa Caroli, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, si occupa del Giappone nell’incontro dal titolo ‘Successi e limiti di una democrazia esportata: il caso del Giappone’, interrogandosi su come fa una democrazia "importata" nel secondo dopoguerra, imposta al paese sconfitto dalla potenza occupante, a trasformarsi in un genuino sistema rappresentativo.