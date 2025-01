Inter-news.it - Venezia-Inter 0-1, si passa di misura! Al Penzo comanda Darmian

Termina 0-1, sfida valevole per la ventesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-1TANTE OCCASIONI – Nella ripresa disono tante le occasioni per entrambe le squadre, con i nerazzurri che provano a chiudere la partita e i padroni di casa che cercano di trovare il pareggio. Una grande occasione capita al 67? al neoentrato Frattesi, che riceve palla in area e tocca di esterno, ma è ancora una volta miracoloso Stankovic a negargli il gol. I lagunari non si lasciano però scoraggiare dalle offensive degli ospiti e al 73? con un ottima ripartenza la palla arriva a Busio sul lato sinistro dell’area di rigore, conclusione a giro che va a stamparsi contro il palo. Subito dopo, con le squadre lunghe, Thuram orchestra una ripartenza che libera ancora Frattesi in area, questa volta a fare muro contro la sua conclusione è la difesa.