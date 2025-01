Justcalcio.com - TS – da dove e come arriva l’attaccante Juve

2025-01-07 16:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS:TORINO – Ennio Flaiano, un genio dell’aforisma, si sarebbe trovato a proprio agio nel commentare il calciomercato a cui si adatta perfettamente una delle sue frasi fulminanti dedicate all’Itaia in cui, sosteneva con ragione, “La linea più breve tra due punti è l’arabesco”. Proprioavviene nel mondo opaco e immaginifico delle trattative, là, pur di raggiungere a un obiettivo, si percorrono strade piene di curve, strettoie, deviazioni. Ideali ricami di un mondo in cui, spesso, più delle questioni tecniche contano i rapporti personali e relazionali, siano essi economici o politici in senso ampio.quelli a cui si appoggerà lantus, in senso lato, per cercare di vincere la corsa su Kolo Muani,in uscita dal Psg che fa gola a mezza Europa.