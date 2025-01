Ilrestodelcarlino.it - "Troppe zone buie. Più vigilanza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Per quanto riguarda la sicurezza delle strade, indubbiamente, il quartiere ha bisogno di una maggiore e migliore illuminazione, considerando il fatto che alcunesono molto" dice Alessandro Cappelli. "Pertanto – continua – , ritengo che si debba intervenire soprattutto in questa maniera. Inoltre, sarebbe gradita anche un po’ di, specialmente nelle ore notturne. Infine, in merito al sociale, ritengo che manchino dei centri di aggregazione per i giovani. Non sarebbe male crearne qualcuno e renderli dei punti di riferimento".