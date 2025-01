Cataniatoday.it - Topi d'auto intercettati dalla polizia in via Del vecchio bastione

Leggi su Cataniatoday.it

I poliziotti della squadra volanti hanno arrestato un catanese di 28 anni, sorpreso a bordo dell’rubata poco prima in via Indaco, nella zona di viale Africa. Scattata la segnalazione del furto, la sala operativa della questura è riuscita a intercettare l’, ancora in movimento, in una.