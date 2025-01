Anteprima24.it - Serie C, 22esima giornata: clamorosi tonfi interni di Trapani e Catania

Tempo di lettura: 2 minutiSono terminate con due vittorie esterne destinate a fare grande rumore le due sfide delle 15 nel girone C diC. Dopo il ko al “Ciro Vigorito” contro il Benevento, è proseguito anche tra le mura amiche del “Massimino” il periodo negativo del, superato a sorpresa dalla Juventus Next Gen (2-1), che ha cambiato del tutto passo dopo il ritorno in panchina di mister Brambilla. Dopo il vantaggio di Afena Gyan quasi al termine del primo tempo, nella ripresa è arrivato il raddoppio di Semedo nel finale. Inutile la rete degli etnei in piena zona Cesarini con Lunetta che non ha evitato un ko pesantissimo per la squadra di mister Toscano. Almeno nel punteggio è andata ancora peggio al, caduto rovinosamente in casa 3-0 contro il Crotone che ha messo in cassaforte i tre punti con le reti di Giron, Tumminello e Gomez in poco meno di quaranta minuti imponendo il primo ko a mister Capuano dal suo avvento in panchina.