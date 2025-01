Oasport.it - Scherma: Michela Battiston seconda al Grand Prix di sciabola, buona Italia a Tunisi

Non poteva concludersi meglio il weekend dellaazzurra. Dopo i successi sparsi tra Parigi e Hong Kong nel fioretto, nel tardo pomeriggio odiernoha centrato laposizione in occasione deldiandato in scena a. Splendida prestazione per l’azzurra, costretta a cedere il passo solo alla competitiva giapponese Misaki Emura.L’atleta si è resa artefice di un bellissimo percorso, cominciato con la vittoria per 15-12 ai danni della cinese Lin. Nel match successivo, la nativa di Palmanova ha regolato per 15-9 la compagna di squadra Martina Criscio, accedendo così agli ottavi di finale, dove ha condotto un assalto a senso unico sconfiggendo la temibile sudcoreana Jeon (attualmente numero tre al mondo).si è poi ritrovata ai quarti la greca Georgiadou, costretta a cedere il passo all’azzurra per 15-7.