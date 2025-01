Ilrestodelcarlino.it - Sarà un duello di nobili decadute. Arriva Brindisi

Comincia subito con un piatto forte questo girone di ritorno che il 27 di aprile emetterà tutti i verdetti: la promozione diretta alla prima classificata, le posizioni per i playoff (dalla seconda alla settima), la chance dei play-in (dall’ottava alla tredicesima, la grande novità della stagione che assegnerà altre due poltrone per i playoff), i playout (dal 16° al 19° posto con una retrocessione) mentre l’ultima scende direttamente in B. Insomma, cida battagliare fino alla fine perché delle 20 squadre partecipanti alla corsa solo la 14esima e la 15esima classificate andranno in vacanza dopo la disputa dell’ultima giornata di regular-season. La Vuelle questo pomeriggio alla Vitrifrigo Arena ospita(palla a due alle ore 18) nella sfida fra le duedal piano di sopra, con l’intento di non farsi riacciuffare dalla squadra di Bucchi, anzi con la speranza di riconquistare ancora qualche posizione in una graduatoria che oggi la vede undicesima.