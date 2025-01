Ilrestodelcarlino.it - Sant’Agostino col Gambettola

C’è iloggi pomeriggio (ore 14.30) al "Renato Caselli" di, una partita che si prospetta equilibrata. Domenica scorsa i romagnoli hanno vinto il derby ravennate 3-2 contro il Russi, con protagonista Mancini, autore di tutti e tre i gol del. Partita dai due volti: nel primo tempo Mancini realizza il doppio vantaggio, ma all’intervallo la gara era in parità. Nella ripresa ancora Mancini mette a segno il gol che decide la partita. Logico che il direttore sportivo Marco Secchieroli tema il: "E’ una squadra pericolosa, dispone di giocatori di categoria come Gadda, Peluso e soprattutto Mancini. Ha praticamente i nostri stessi punti, grazie alla vittoria di mercoledì ci ha scavalcato in classifica, ma di un solo punto: in caso di vittoria ci sarebbe il controsorpasso".