Roma scontri al corteo per Ramy Elgaml Meloni | Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza

Otto agenti feriti eviolenti tra manifestanti e polizia. È il bilancio deldiper, il 19enne morto durante un inseguimento dei carabinieri per le strade di Milano, la notte del 24 novembre scorso. Lancio di bottiglie di vetro, bombe carta, cariche della polizia: nel quartiere San Lorenzo colorato di rosso dalle luci dei fumogeni è andato in scena un atto di piccola guerriglia urbana, con i manifestanti che chiedevano giustizia pere Fares, l’amico che guidava il motorino, e la questura che in serata ha motivato le cariche di alleggerimento per tutelare l’incolumità degli agenti. «I disordini e gli attacchi alle Forze di Polizia che negli ultimi due giorni si sono verificati in varie città italiane dimostrano, ancora una volta, l’esistenza e la pericolosità di soggetti organizzati che strumentalizzano ogni tema, fatto o episodio, perfino una dolorosacome quella del giovane, soltanto per seminare