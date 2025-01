Pronosticipremium.com - Roma, coperta corta a centrocampo: il mercato ancora di salvezza

Leggi su Pronosticipremium.com

Le ultime settimane dellahanno raccontato una squadra in crescita, che sta partita dopo partita acquisendo sempre più fiducia nei propri mezzi. La rosa giallorossa presenta giocatori di qualità, anche se restano senza dubbio della lacune da colmare per poterne aumentare la competitività. Per questo motivo il calciodovrà regalare rinforzi a Ranieri, per permettergli anche di effettuare rotazioni adesso che si tornerà a scendere in campo anche in Europa League.Da tenere in considerazione è sicuramente la situazione a, dove servirà forzatamente infoltire il reparto. La cessione di Le Fee ha infatti lasciato un vuoto quantomeno a livello numerico ed andrà rimpiazzata con un nuovo innesto. In più a non far dormire sonni troppo tranquilli è Bryan Cristante,ai box dopo l’infortunio alla caviglia di inizio dicembre anche se fortunatamente, come raccontato Ranieri, dovrebbe riaggregarsi al gruppo in breve tempo.