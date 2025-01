Lapresse.it - Riciclare gli alberi di Natale? Sì ma senza mangiarli

Leggi su Lapresse.it

Curioso caso in Belgio durante le vacanze di: le autorità della città di Gand hanno consigliato ai cittadini dii propridi, se veri, cuocendo gli aghi di pino che possono poi essere usati, ad esempio, per aromatizzare il burro.Ma l’AFSCA (l’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare) ha immediatamente lanciato l’allarme: questo non vale assolutamente per glicoltivati e che si trovano nelle nostre case.sarebbe, invece, molto pericoloso. Nei paesi scandinavi, questa pratica è piuttosto comune. Tuttavia, in Belgio, l’agenzia alimentare ha sconsigliato fortemente questa pratica, sottolineando che glisono trattati in modo intensivo con prodotti chimici.