Report stasera su Rai3 | temi inchieste ed anticipazioni di domenica 12 gennaio 2025

, il programma di giornalismo di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci torna in prima serata su. Ecco tutte le, ie leal centro della puntata di12susu, ledel 1212dalle ore 20.30 appuntamento con, il programma dipresentato da Sigfrido Ranucci in prima serata su. Tra ledi questa sera c’è “Il signor D“, un’inchiesta che rivela l’intreccio tra politica, crimine e affari che ha segnato il nostro paese. Le indagini della Procura di Firenze sulle stragi e gli attentati del 1993-1994, hanno portato alla luce nuovi dettagli sul ruolo di Marcello Dell’Utri, ancora sotto inchiesta per strage.Al centro della vicenda anche una “montagna di denaro” che getta nuova luce sulle origini dell’impero del Cavaliere.