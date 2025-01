Ilrestodelcarlino.it - "Reazione spropositata: fu omicidio volontario"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sebbene già nel primo scontro Ferlazzo riusciva a colpire Alika Ogorchukwu, costringendo quest’ultimo a darsi alla fuga, lui, non pago, lo inseguiva in maniera sprezzante, stampella sulla spalla e sigaretta in bocca, per continuare a percuoterlo con la stampella e atterrarlo. Pur essendo evidente che i tentativi di difesa di Alika erano sempre più deboli (sino a essere del tutto assenti), l’imputato continuava a colpirlo alla testa prima con un pugno, poi con un cellulare e non si fermava, sino a quando non si rendeva conto che la vittima era esanime". È un estratto delle quasi settanta pagine con cui la corte di assise di Ancona ha motivato la sentenza che conferma la condanna a 24 anni di reclusione per Filippo Ferlazzo per l’di Alika, l’ambulante nigeriano di 39 anni ucciso il 29 luglio 2022 in corso Umberto I.