Ramy scontri anche a Bologna e Milanp

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.13 Momenti di tensione,ieri sera al presidio bolognese per, organizzato in memoria del 19enneElgaml, morto il 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri a Milano.Esplosi alcuni petardi contro le forze dell'ordine che in un paio di occasioni hanno dovuto respingere le cariche degli studenti. A Milano gli attivisti hanno rovesciato della vernice rossa sull'asfalto a simulare il sangue e acceso alcuni fumogeni, esponendo poi uno striscione con scritto "ucciso,razzismo di Stato"