Dilei.it - Palazzo Citterio e la Grande Brera, la storia di un edificio simbolo di Milano

Leggi su Dilei.it

Siamo a, in via12-14, in unnobiliare che appartiene al barocchetto settecentesco milanese. La fronte è molto particolare, oltre che lunga, e mostra dei balconcini raffinati e sofisticati realizzati in ferro arabescati. Possiamo raggiungere il piano nobile mediante uno scalone padronale a due rampe che presenta delle decorazioni del primo ‘800: qui si raccoglievano delle collezioni d’arte di notevole fama e finalmente è stato lanciato il progetto della: vi raccontiamo, lae il suo stile., laFonte: IPAsi trova nello storico quartiere: contrariamente a quello che potrebbero pensare i più,non è affatto una città solo dall’anima moderna.