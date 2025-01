Biccy.it - Pago: “GF e Temptation? Ero rimasto senza un soldo”

Tra i protagonisti della nuova edizione di Ora O Mai Più c’è anche, che durante la sua clip di presentazione ha raccontato dei suoi successi e del suo periodo più complicato, quando il telefono ha smesso di squillare e lui ha finito i soldi.troppi giri di parole il cantante di Parlo Di Te ha ammesso di aver fatto il Grande Fratello Vip eIsland Vip proprio perché “non aveva più un Euro”., come i suoi colleghi ha spiegato come ha vissuto il passaggio dalla fama per la sua grande hit, al declino.«Quando ho fattoIsland non avevo più un euro».e l’onestà. #OraOMaiPiù pic.twitter.com/DX6bJsreqp— Mario Manca (@MarioManca) January 11, 2025: “Non avevo più niente, nemmeno un Euro”.“Io ho iniziato a fare musica seriamente quando ho deciso di smettere di giocare a tennis.