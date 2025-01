Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 13 al 19 gennaio 2025 con classifica

Leggi su Ultimora.news

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 13 al 19? Mercurio sarà nella casa del Capricorno, rendendo le situazioni più concrete e razionali. Tra i segni migliori spiccano il Toro e il Capricorno, ma andrà bene anche il Pesci. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox13-19leFox dal 13 al 19: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: i sentimenti saranno rimesti in discussione, anche se non c'è il pericolo di una rottura. Si parlerà di cose legali, ma anche di faccende banali. In alcuni casi c'èdistanza di troppo da colmare dandosi una mossa. Lavoro: in alcune giornate vi sentirete stanchi. Non sarà facile tirare avanti, ma non commettete l'errore di arrendervi. Fortuna: ??? Toro - Amore: l'le è positivo.