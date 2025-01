Anteprima24.it - Neve, prime scuole chiuse ma gli avellinesi restano delusi

Tempo di lettura: 2 minutiCome previsto dagli esperti, nella nottate le nevicate in particolare nelle zone montane: a Montevergine (1515 m s.l.m) nevica con una velocità media del vento di circa 52 nodi. Le raffiche più intense superano i 60 nodi.All’Osservatorio, l’altezza del manto nevoso è di 33 cm. L’Osservatorio Meteorologico di Montevergine rende noto che tra le 5:00 e le 6:30, i fiocchi disi sono spinti sin sulla città di Avellino. Le condizioni termo-igrometriche, tuttavia, non si sono rivelate ottimali per l’attecchimento al suolo della precipitazione. Un velo bianco si è depositato solo al di sopra dei 400-450 m, nelle zone dunque piu alte della città.Successivamente, le precipitazioni si sono indebolite e l’aria si è rimescolata, aspetti questi che hanno favorito un rialzo delle temperatura (rivelatosi per la verità anche più intenso del previsto).