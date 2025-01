Lanazione.it - Mura, tesoro da proteggere. “Dobbiamo rivitalizzarle: curiamole con molti eventi”

Grosseto, 12 gennaio 2025 –proteggerle. Se prima erano loro ai cittadini, adesso è quasi il contrario. Così imponenti, antiche, forti nella loro interezza. Quasi un secolo di storia, tutta a tenere stretta la città da difendere. Questo è l’aspetto storico e originario delledi Grosseto. Ci vollero vent’anni prima di vedere la realizzazione del plessorio voluto dai Medici. Ultimamente una parte delle, il Bastione Fortezza che ospita il Cassero Senese, vede quest’ultimo, come oggetto di ristrutturazione grazie al Pnrr. Quindi è al momento chiuso, in attesa della riapertura con novità. In tutto sono tre kilometri di passeggiata quella che offrono leper vedere la città da un punto più alto con spazi verdi. Domandando ai cittadini grossetani le loro impressioni e pensiero in merito alla cintaria sono emersi spunti e punti di vista.