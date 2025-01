Lanazione.it - Migrazioni spaziali? Meglio investire per salvare questa Terra

Rosaria Pannico, autrice del romanzo di fantascienza ‘Viaggio verso un Nuovo Mondo, l’inizio della mia avventura’, pubblicato dalla Editrice ‘Il Saggio’, è l’ospite di martedì dell’incontro, con inizio alle 17.30 (l’ingresso è libero), previsto al Circolo anziani di piazza Brin, in via Filippo Corridoni 7. L’assoluta protagonista del volume è la, con le sue preziose risorse e le sue enormi fragilità, oggetto dei dialoghi del suo personaggio, una donna terrestre. Si discuterà perciò della trama di questo libro proiettato nel futuro, tra invenzioni forse realizzabili, di cui già si parla negli ambienti della ricerca tecnologica. La scrittrice si è liberamente ispirata ad articoli di stampa e trasmissioni e riviste divulgative come ‘Focus’. "Molte delle future invenzioni sarebbero molto utili, a noi umani – dichiarano i promotori del circolo – ma il dominio dell’uomo sull’ecosistema terrestre implica scelte responsabili che talvolta non tengono conto del complesso equilibrio che lasostiene e che può essere a rischio ad ogni intervento che operiamo.