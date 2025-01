Ilnapolista.it - Marotta rassicura: «Frattesi non ha chiesto la cessione». Intanto sta in panchina

Il presidente dell’Inter Beppeha parlato ai microfoni di Dazn, prima della sfida esterna sul campo del Venezia.: «Dalla sconfitta di Riad, la squadra ha tratto motivazioni e soluzioni»Cosa vi aspettate oggi dalla squadra?«E’ una squadra matura, purtroppo non può sempre vincere. Viene da una sconfitta importante, ma oggi test altrettanto importante».Giocatori molto consapevoli.«I perdenti trovano delle scuse, i vincenti delle soluzioni. Dalla sconfitta di Riad, la squadra ha tratto motivazioni e soluzioni. Oggi chiunque andrà in campo deve farlo con una motivazione straordinaria».hala?«è un bravo professionista, non hala. In questo mercato possono arrivare le richieste e, se qualcuno manifesta di cambiare, dobbiamo ascoltarlo.