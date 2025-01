Oasport.it - LIVE Gigante-Humbert 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: il francese cancella una palla break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di.3-3 Game. Servizio e dritto. Alè Matteo!AD-40 Il transalpino strappa la risposta di rovescio.40-40 Splendido rovescio lungolinea vincente di. Parità.30-40. Non passa il rovescio difensivo dell’italiano.30-30 ACE dell’azzurro.15-30 Non passa la risposta di dritto di.0-30 Primo doppio fallo di.0-15 Risposta aggressiva con il rovescio da parte del transalpino.3-2 Game. Altro splendido dritto del tennista d’oltralpe.40-0 Servizio e dritto a segno per il.30-0 Gran dritto incrociato in avanzamento di.15-0 Il transalpino comanda lo scambio a suon di dritti.2-2 Game. A metà rete la risposta di rovescio di, che torna ora alla battuta.