Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 15-18, le Pantere prendono il sopravvento

16-19 Lubian la mette giù di forza dopo uno scambio confuso.16-18 Il nastro aggiusta l'attacco di Cese.15-18 Muro di Lubian!15-17 Ace Chirichella!15-16 Pallonetto preciso da parte di Lanier.15-15 Muro disull'attacco tenero di Cese.15-14 Altro muro di Strubbe, stavolta su Lanier.14-14 Ancora Haak! Parallela splendida.14-13 Strubbe stampa il muro su Chirichella.13-13 Cese ha la meglio su Chirichella a fil di rete.12-13 Errore al servizio anche per.12-12 Lubian batte lungo.11-12 Gabi trasforma un bagher bellissimo di Wolosz.11-11 Manfredini attacca su Haak e non sbaglia.10-11 Mani-out per Lanier.10-10 Molto precisa la diagonale di Piani.9-10 Manata di Lubian, ancora in primo tempo.9-9 Primo tempo di Strubbe.8-9 Haak è una sentenza! Prende l'ascensore e mette giù un altro pallone.