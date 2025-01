Secoloditalia.it - L’ingegnere iraniano Abedini torna in Iran. Il Pd applaude, Bonelli “sciacalla” e rimpiange Craxi

La svolta a metà giornata, quando è arrivata dal ministero della Giustizia una nota che annunciava l’iniziativa, per certi versi attesa, del Guardasigilli. “Il ministro Carlo Nordio ha depositato alla Corte di Appello di Milano la richiesta di revoca degli arresti per il cittadinoMohammadNajafabadi”, era scritto, senza alcun riferimento a “scambi” con Cecilia Sala, forzature del diritto o invasioni di campo del potere esecutivo, ma con una serie di motivazioni esclusivamente giuridiche alla base della decisione di Nordio, che nelle prossime ore consentirà al– arrestato a Milano per un presunto traffico di droni e nel mirino della magistratura Usa – di rientrare nel proprio Paese, a Teheran. Una mossa salutata come “giusta” del Pd ma sulla quale la sinistra radicale, che fino a ieri accusava l’Italia di immobilismo sulla detenzione di Cecilia Sala, non manca di fare un po’ di insanoggio politico.